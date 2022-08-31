Российским школьникам запретили доставать мобильные телефоны во время урока

Новое правило вступает в силу 1 сентября 2022 года

Начиная с этого учебного года школьники больше не смогут пользоваться мобильными телефонами во время урока. Об этом в среду, 31 августа, сообщил министр образования России Сергей Кравцов.

«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны на уроках (на уроках, я подчеркиваю!) использовать не допускается, чтобы они не отвлекали школьников от занятий»,

— заявил Сергей Кравцов.

Министр отметил: если возникнет чрезвычайная ситуация, то родителям обязательно позвонит учитель-предметник или же классный руководитель. Если дети хотят пообщаться со своими близкими или друзьями по мобильной связи, им разрешат это сделать на перемене.