«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны на уроках (на уроках, я подчеркиваю!) использовать не допускается, чтобы они не отвлекали школьников от занятий», — заявил Сергей Кравцов.
Министр отметил: если возникнет чрезвычайная ситуация, то родителям обязательно позвонит учитель-предметник или же классный руководитель. Если дети хотят пообщаться со своими близкими или друзьями по мобильной связи, им разрешат это сделать на перемене.
Сергей Кравцов напомнил, что мобильные телефоны представляют опасность не только для образовательного процесса, но еще и для здоровья.
Ранее директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов рассказал о том, что из школы уходит традиция дарить учителю букет цветов на Первое сентября.