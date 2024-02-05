Российским производителям бытовой техники предлагают переименоваться

Жители страны все чаще выбирают отечественные товары

Россияне преодолели предубеждение против отечественных брендов в условиях санкционного давления. Мнение населения страны по четырем категориям товаров — косметика, одежда, мебель и бытовая техника — изучило агентство «Диалог». С июня по ноябрь 2023 года изучались комментарии пользователей на таких площадках, как «ВКонтакте», «Телеграм» и «Дзен». Всего было рассмотрено более 26 тысяч комментариев.

Аналитики выяснили, что больше всего доверия вызывает косметическая продукция — российские бренды выбирают 73% пользователей.

Активней всего в Сети обсуждают качество отечественной одежды — по этой теме было зафиксировано более 920 тысяч сообщений и 300 тысяч комментариев. Аналитики считают, что такое внимание к этой категории связано с активностью российских брендов в соцсетях — их узнают и положительно оценивают 55% пользователей.

Выбор в пользу отечественных мебельных компаний делают 53% пользователей, а меньше всего позитивных комментариев зафиксировано в категории «бытовая техника» — 41%.

«Скорее всего, дело в том, что многие пользователи заблуждаются о происхождении брендов. Это связано с тем, что торговые марки часто имеют названия из латинских букв, создается впечатление, что технику произвели за рубежом. Многие пользователи выбирали бы отечественные бренды, если бы название было на кириллице», — говорят авторы исследования.

Эксперты предлагают довести до отечественных брендов запрос аудитории. По мнению аналитиков, переименование торговых марок сегодня вполне уместно.

«Мы фиксируем, что сегодня большинство россиян (63%) считают уход иностранных брендов позитивным явлением для российской экономики, а почти половина (48%) позитивно относятся к российским предпринимателям. К категориям брендов, где у нас есть наибольший потенциал для роста, опрошенные чаще всего относят технику и электронику (21%), при этом лишь 16% выступают за возвращение иностранных брендов, что лишний раз подчеркивает: большинство граждан, в первую очередь, желает развития и появления новых российских товаров, нежели возвращения зарубежных», — отмечает начальник управления социологии АНО «Диалог» и руководитель социологического агентства «Вебер» Елена Удалова.

Мнение относительно качества российских товаров разделилось примерно в равных пропорциях: так, 34% считают отечественную продукцию качественной, 37% придерживаются обратного мнения, а еще 29% затрудняются в оценке качества российских товаров.