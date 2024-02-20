Российских врачей и преподавателей освободили от обязательной вакцинации от коронавируса

Минздрав России внес изменения в календарь прививок

В России от ковида будут вакцинировать по новым правилам. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года, следует из приказа министерства здравоохранения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Так, от обязательной вакцинации освободили медицинских работников, учителей и сотрудников МФЦ. Убрали из документа и упоминания о необходимости прививки у сотрудников полиции, вахтовиков, волонтеров, государственных служащих и студентов.

Прививать от COVID теперь будут только самые уязвимые категории граждан: с хроническими заболеваниями (в том числе сахарным диабетом и ожирением), ВИЧ-инфицированных, страдающих от онкологических и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, вакцинироваться советуют совершеннолетним, ранее не болевшим и не привитым от коронавируса, и пожилым.

Ранее мы писали о том, что для вакцинации наиболее уязвимых групп населения Минздрав Челябинской области собирается закупить партию обновленной вакцины «Спутник Лайт».