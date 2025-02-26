Российских школьников знакомят с металловедением при поддержке компании с заводом в Челябинске

Участники проекта впервые проникли в сферу промышленного производства

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В образовательном центре «Сириус» в Сочи провели «Уроки настоящего металловедения». Школьники 7—11-х классов из разных регионов России благодаря специалистам ОМК впервые так близко проникли в сферу промышленного производства. Массой новых знаний о выборе и подготовке материалов, способах обработки, новейших технологиях в промышленном строительстве и других аспектах рабочей деятельности инженеры и технологи поделились в рамках Всероссийской программы «Уроки настоящего». Образовательная инициатива уже восьмой год дает ребятам возможность в свободное от учебы время делать первые шаги в научной и проектной деятельности.

На «Уроках настоящего металловедения» школьники буквально погрузились в жизнь инженера-исследователя в сфере металлургии, попутно освоив роли экономиста, технолога и аналитика проектной и нормативной документации. Это и дополнительные знания для дальнейшего освоения востребованной профессии на современном производстве, и возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы. Правда, для этого надо выполнить задание, в разработке которого участвовали специалисты Объединенной металлургической компании, владеющей в том числе заводом «ОМК Трубодеталь» в Челябинске.

Так, например, школьникам предложили проанализировать рынок труб, используемых при строительстве нефтедобывающих скважин, детально описать технологию их производства и подобрать оптимальные материалы. Полученные данные нужно сформулировать в комплексное решение с учетом поставленной задачи, подготовить и презентовать технологический проект. Конечно, специалисты ОМК не оставят ребят без ответов на возникающие в процессе работы над проектом вопросы, подскажут, помогут, проконсультируют. А эксперты примут к защите результаты работы школьников.

По итогам учебного года лучшие проекты смогут принять участие в конкурсе «Большие вызовы» и выиграть гранты.

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