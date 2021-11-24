Российские врачи обратились к артистам и политикам — антиваксерам

Всех выступающих против прививок пригласили в красную зону и морг

Главный врач Коммунарки Денис Проценко и еще десять руководителей клиник из Москвы и Санкт-Петербурга написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает РИА Новости.

Среди получателей письма обозначены депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, а также артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Екатерина Лель и Юрий Лоза.



В ироничной форме медики приглашают адресатов письма посетить красные зоны больниц, где лежат ковидные пациенты, а также реанимации клиник и морги. Главврачи выражают надежду, что такие экскурсии наконец-то изменят отношение антиваксеров к вакцинации.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию», — цитируют наши коллеги медиков.

Напомним также, что в последние дни от ковида погибли сразу несколько популярных артистов, среди которых звезда российского кинематографа Валерий Гаркалин. На фоне гибели этих людей призыв артистов-антиваксеров не прививаться выглядит довольно цинично.