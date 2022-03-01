Российские войска заняли все украинское побережье Азовского моря

Выход украинских подразделений к морю полностью блокирован

Российские вооруженные силы полностью блокировали выход к Азовскому морю отрядов ВСУ, сообщил вечером 1 марта пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, подразделения народной милиции ДНР вышли наконец на границу Донецкой области и соединились с частями российской армии.



По словам генерал-майора Конашенкова, к вечеру 1 марта передовые отряды Донецкой народной республики вышли на административную границу области и соединились с ВС РФ, луганцы продолжают наступление.

Российские военные полностью блокировали от частей ВСУ украинское побережье Азовского моря. С начала специальной военной операции уничтожены 395 танков и других бронированных машин украинской армии, 59 РСЗО, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, высокоточным оружием поражены 1325 объектов военной инфраструктуры, в том числе сегодня, 1 марта — два аэродрома и три радиолокационных поста.

Поражено с начала операции 1325 объектов военной инфраструктуры, в том числе сегодня — два аэродрома и три радиолокационных поста.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей — обеспечения безопасности Донбасса, демилитаризации и денацификации государства.