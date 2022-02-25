Российские войска на Украине блокировали города Сумы и Конотоп

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков подвел итоги 25 февраля

На Украине продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации. Как сообщил вечером 25 февраля официальный представитель ВС РФ генерал-майор Игорь Конашенков, войска ДНР и ЛНР продвинулись вглубь обороны противника более, чем на 20 километров.



По словам Конашенкова, группировка ДНР прошла 21 километр и захватила населенный пункт Трехизбенка. Луганские войска прорвали оборону нацбатов и вышли к Волновахе, пройдя около 25 километров. Среди трофеев народной милиции — большое количество американских противотанковых комплексов «Джавелин» и британских NLAW.

«Подразделения Российской Федерации блокировали города Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения. Российскими силами выведены из строя 211 военных объектов инфраструктуры ВСУ. В их числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и „Оса“, 39 радиолокационных станций. Сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 боевых БПЛА, уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказал Игорь Конашенков.

Напомним, в этим минуты проходит второе за неделю заседание Совета Безопасности России. Президент Владимир Путин перед его началом обратился к украинским военным и призвал их «брать власть в свои руки». Это произошло в связи с тем, что, по сведениям разведки, подразделения Нацгвардии Украины устанавливают тяжелое вооружение в центрах крупных городов, прикрываясь от ответного огня россиян жилыми кварталами.