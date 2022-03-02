Российские военные взяли под контроль Херсон и нарушили вещание центра психологических операций в Киеве

О результатах действий ВС РФ на Украине рассказал пресс‑секретарь Минобороны России Игорь Конашенков

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Официальный представитель Вооруженных сил РФ Игорь Конашенков на очередном брифинге рассказал о продвижении войск ЛДНР и результатах действий российских военных в спецоперации на Украине. Под контролем Российской армии — Херсон, в Киеве прервано вещание 72-го главного центра информационно-психологических операций — подразделения СВУ, занимающегося работой в медиасфере и информационными диверсиями в Интернете.



По словам Игоря Конашенкова, силами Луганской народной республики установлен контроль над Новобельском и Сватово, с начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров. Войска ДНР установили контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Николаевка, Осипенка. Всего донецкие милиционеры продвинулись на 58 километров. ВС РФ установили контроль над Токмаком и Васильевкой, украинские военнослужащие там отказались от сопротивления. После подписания списков об отказе от участия в боевых действиях украинские солдаты вернутся домой.

«Российские вооруженные силы взяли под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием и администрациями города и области по вопросам поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», — рассказал Игорь Конашенков.

В целях пресечения информационных атак по России по объектам службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций в Киеве нанесен удар высокоточным оружием. Выведена из строя аппаратная телевещания, жилые дома не пострадали.

Кроме того, активизировались военные летчики России. За прошедшие сутки ударам авиации подверглись 67 военных объектов ВСУ. Всего с начала операции уничтожены 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.