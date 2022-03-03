Российские военные вывели из строя телецентр украинских спецслужб на Лысой горе

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков на очередном брифинге сообщил о событиях на Украине

Кольцо окружения вокруг Мариуполя сужается, в Киеве выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр СБУ, использовавшийся для психологических операций против России. Об этих и других событиях на Украине рассказал пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По данным Конашенкова, российская армия взяла под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, создан новый безопасный коридор для эвакуации мирных жителей Бородянки. Одновременно с этим войска ДНР сузили кольцо окружения вокруг Мариуполя, взяв под контроль села Виноградное, Водяное, Сартака.

На Лысой горе в Киеве уничтожен ударом дальнобойных ракет резервный технологический радиотелевизионный центр украинского подразделения информационных и психологических операций. Накануне, напомним, военное ведомство России сообщало о поражении в аппаратной телевещания 72-го главного центра психологических операций в столице Украины.

«С начала операции уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата. Поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, 52 радиолокационных станций. Жертв и разрушений жилых домов нет», — заявил генерал-майор Конашенков.