Российские военные установили полный контроль над городом Мелитополем

Группировки войск ДНР и ЛНР овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино

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За минувшие сутки группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ за сутки расширили участки прорывов в обороне противника. Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополем, сообщил сегодня, 26 февраля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 км и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Группировка войск ДНР при наступлении в направлении Новомайское продвинулась еще на 6 километров. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны спецслужб националистов»,— уточнил Конашенков.

Он подчеркнул, что российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины, при этом националисты, отходя, разрушают гражданскую инфраструктуру: взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

Всего, по словам Конашенкова, российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны С300 и «Оса», 48 радиационных станций. Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Также уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.