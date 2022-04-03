Российские военные уничтожили три хранилища ГСМ в районе Одессы

Публикуем брифинг Минобороны РФ на утро 3 апреля

На утро 3 апреля российские вооруженные силы уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, а также в течение ночи поразили 51 военный объект Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка»,— сообщил он.

В течение ночи оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 51 военный объект Украины, в том числе четыре командных пункта, две пусковые установки «Оса-АКМ» армейской ПВО Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации уничтожено 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.