Российские военнослужащие получат в сентябре по 15 тысяч рублей

Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации

31 августа опубликован очередной указ президента России Владимира Путина о социальных выплатах в сентябре 2021 года. Как следует из данных на официальном портале правовой информации, на этот раз речь идет о некоторых категориях военнослужащих.



Президентский указ гласит, что в течение сентября единоразовые выплаты по 15 тысяч рублей упадут на счета контрактников, курсантов военных училищ, не заключивших контрактов, сотрудников Следственного комитета РФ, МВД, ФСИН, таможни и федеральной противопожарной службы, росгвардейцев и руководящего состава фельдъегерской службы.

Из выплаты нельзя сделать вычеты на основании исполнительных производств и решений судов о взыскании пенсий или других социальных пособий, кроме того, она не учитывается при оформлении других льгот и пособий.

Как сообщало Первое областное информагентство, в августе президентом РФ уже приняты решения о подобной финансовой помощи другим категориям населения. Так, по 10 тысяч рублей уже 2 сентября должны получить все пенсионеры, а на подготовку детей к школе родителям перечислят по полторы тысячи.