Российские ученые первые в мире собрали линейный ускоритель за полтора месяца

Установка полностью отечественная, она позволит проводить уникальные исследования в разных областях науки

Российские ученые достигли значительного прорыва, собрав линейный ускоритель «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) всего за полтора месяца, сообщает ЦКП «СКИФ». Эта установка полностью отечественная и позволит проводить уникальные исследования в различных областях науки.

Запуск СКИФ в наукограде Кольцово стал событием национального масштаба. Все работы по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке сложного оборудования проводились Институтом ядерной физики СО РАН. Академик Павел Логачев отметил, что такие быстрые сроки сборки линейного ускорителя — беспрецедентный случай в мировой практике.

СКИФ стал стартовой ступенью ускорительного комплекса синхротрона. На этом этапе электроны рождаются, группируются в пучок, получают ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт. Мощность установки позволит ученым проводить уникальные исследования, изучать объекты биологической опасности, находить решения для оборонной промышленности и информационной безопасности.

В начале 2025 года специалисты приступят к настройке станций первой очереди, где ученые будут изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов и передачи наследственной информации. Также планируется исследовать механизмы действия лекарственных препаратов, разрабатывать новые материалы и анализировать быстротекущие процессы.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Реализация проекта позволит создать в России уникальный научный комплекс мирового уровня для проведения передовых исследований в области физики, химии, биологии и материаловедения. Центр обеспечит российским ученым возможность проводить эксперименты, ранее доступные только на зарубежных установках.