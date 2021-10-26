Российские турагентства заявили о рекордном спросе на туры в Египет на ноябрьские праздники

Туристы уже разобрали почти все места в дорогих отелях

Российские туроператоры зафиксировали рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Как сообщает «Вестник АТОР», россияне уже раскупили все места в самолетах на каждую дату вылета, также фиксируется нехватка мест в египетских отелях, особенно дорогих.

По данным туроператоров, россияне заранее приобретали туры в Египет, особенно на такие курорты, как Хургада и Шарм-эль-Шейх, но как только объявили о введении в регионах локдауна, спрос заметно увеличился. В Coral Travel сообщили, что на каждую дату вылета осталось не более двух мест, а специалисты PAC Group отмечают, что бронируют в основном пятизвездочные отели.

«В связи с объявлением дополнительных выходных дней в ноябре наблюдается ажиотаж на каникулярные даты — это и новые бронирования, а также запросы от туристов, уже отдыхающих в Египте, которые хотят продлить свой отпуск еще на несколько дней»,— уточнили в PAC Group.

При этом почти все турагентства отмечают, что мест в отелях практически не осталось, и многие популярные гостиницы уже сообщают о приостановке продаж. Не поможет закрыть дефицит мест и недавнее решение местных властей об отмене лимита загрузки отелей, поскольку для обслуживания номеров придется нанимать дополнительный персонал, и новые сотрудники должны быть вакцинированы от коронавируса. Однако отельеры обещают решить этот вопрос с максимальным удобством для туристов.

Кстати, по данным исследований, преобладающее число туристов — это семьи с детьми и пары. Чаще всего они бронируют отели с питанием All Inclusive.

Что касается продаж туров в Египет на новогодние праздники, то они заметно ниже: на сегодняшний день реализовано до 30% таких туров. По мнению операторов, россияне пока боятся бронировать туры на месяц вперед, не зная, какой будет обстановка с коронавирусом. Однако есть и такие туристы, которые уже забронировали туры на весну 2022 года. Чаще всего те, кто покупает туры заранее, бронируют номера в самых дорогих отелях.