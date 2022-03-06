Российские студенты, столкнувшиеся с дискриминацией в иностранных вузах, смогут учиться в России бесплатно

Об этом заявили в Минобрнауки РФ

После начала спецоперации России на территории Украины российские студенты, которые учатся в иностранных вузах, начали сталкиваться с дискриминацией. В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что все они могут вернуться в Россию и продолжить обучение в российских вузах бесплатно.

Так, например, профессор одного из чешских университетов Мартин Длоугий написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук», что не будет учить русских студентов и вести их дипломные работы, а также о том, что накладывает на русских студентов индивидуальные санкции. Однако спустя день он удалил этот пост со своей страницы.

Столкнулись с дискриминацией и студенты, обучающиеся в вузах Великобритании и некоторых других стран.

В связи с этим в Минобрнауки РФ сообщили, что все российские студенты, которые столкнулись с ущемлением своих прав, смогут вернуться в Россию и продолжить обучение в ведущих российских вузах бесплатно.