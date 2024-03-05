Российские студенческие отряды запустят международные проекты в 2024 году

Студотрядовцы смогут работать за рубежом, а на российские объекты привлекут иностранных студентов

В этом году Российские студенческие отряды совместно с рядом компаний запустят международные трудовые проекты. На российских объектах смогут работать иностранные студенты, а для российских студотрядовцев увеличится количество проектов и стран, где можно будет получить опыт работы за рубежом. Об этом договорились на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта в Сочи на федеральной территории «Сириус», сообщили в пресс-службе реготделения студенческих отрядов.

Международные команды смогут работать на объектах компаний «РЖД», «КАМАЗ» и «Росатом». Например, «РЖД» планирует привлечь иностранных студентов для работы на «БАМе 2.0», являющемся одним из масштабных проектов РСО. А те студотрядовцы, которые трудятся на объектах госкорпорации «Росатом», смогут поработать в Турции, Венгрии, Египте, Индии и других странах.

Кроме того, Российские студотряды запустили цифровую платформу для регистрации в движении и участия в трудовых проектах. Чтобы стать участником движения и получить возможность поработать за рубежом, нужно заполнить форму на сайте трудкрут.com и пройти конкурсный отбор.