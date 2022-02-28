Российские СМИ подвергаются хакерским атакам «Анонимус»

ТАСС, «Известия», «Коммерсант» сообщили о взломе систем

По данным представителей интернет-изданий, хакерам «Анонимус» удалось взломать несколько сайтов средств массовой информации в России. На сайтах «Фонтанки», «Коммерсанта», «Известий», ТАСС, Buro 24/7, «Мела», E1, Forbes появились сообщения якобы от имени журналистов. Баннеры с требованием остановить спецоперацию на Украине уже удалены. Некоторые сайты до сих пор не работают.

В сообщениях хакеры требовали остановить спецоперацию России на Украине. К этому часу баннеры, размещенные на сайтах, уже удалены. Некоторые сайты СМИ до сих пор не работают. Напомним, ранее хакерская группировка «Анонимус» объявила кибервойну российским интернет-изданиям. DDoS-атакам подвергаются и сайты органов государственной власти, сайты туроператоров.