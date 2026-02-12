Российские школьники за границей смогут сдавать экзамены без ЕГЭ и ОГЭ

Правительство упростило итоговую аттестацию для детей, которые учатся за рубежом и не могут вернуться в Россию

Российское правительство приняло постановление, которое меняет правила сдачи экзаменов для школьников за границей. Речь о детях, которые вынужденно прервали учебу из-за недружественных действий других стран, сообщает портал «Башинформ».

По сути, ничего кардинально нового не придумали — похожие правила уже работали с 2023 года. Но теперь их продлили и официально утвердили на 2026 год.

Главное: у учеников есть выбор. Они могут сдавать обычные ОГЭ и ЕГЭ, а могут пойти по упрощенке — пройти промежуточную аттестацию прямо в своей школе. Второй вариант подходит тем, кто по каким-то причинам не может или не хочет проходить через стандартную процедуру экзаменов.

Как это работает? Если школьник выбирает упрощенный формат, оценки в аттестат ставят по итогам промежуточной аттестации либо выводят средний балл за нужный период.

И еще важный момент: передумать можно. Достаточно подать заявление за две недели до начала экзаменов — и форму аттестации разрешат изменить.

Правила касаются не только российских детей за рубежом, но и иностранных граждан, которые учились в России или в российских школах за границей и тоже столкнулись с проблемами из-за внешнеполитической ситуации.