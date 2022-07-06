Российские школьники смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Обучение будет продолжаться два года

В России школьники 8—11 классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные курсы обучения языкам программирования. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Продолжительность обучения составит два года. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой»,— говорится в пояснительной записке.

Обучение будет проходить как онлайн, так и офлайн на базе региональных образовательных площадок, которые выберет оператор проекта «Университет 2035».

Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы смогут пройти около 100 тысяч школьников. В последующие годы их число будет увеличено до 240 тысяч.

На организацию бесплатного обучения ребят из федерального бюджета выделено 6,8 миллиарда рублей.

В 2021 году проект работал в пилотном формате в нескольких российских регионах. Теперь пройти курсы смогут школьники из любого региона.