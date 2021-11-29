Российские родители читают своим детям на ночь сказки Чуковского и энциклопедии

Но большинство семей предпочитает русские народные сказки

В России более 60% родителей детей от года до семи лет читают им на ночь книжки. Причем не всегда это сказки: есть такие мамы и папы, которые читают детям перед сном энциклопедии. Исследователи портала по поиску работы SuperJob вместе с сервисом аудиокниг Storytel выяснили, какие произведения наиболее популярны среди родителей и их малышей.

Чаще всего родители читают на ночь дошколятам русские народные сказки — об этом сообщили 11% опрошенных. 7% россиян выбрали для своих детей произведения Корнея Чуковского. 6% респондентов читают детям различные энциклопедии, рассказывающие о том, как устроен человек, о космосе и многом другом. «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова на ночь слушают дети 5% родителей.

«По 4% голосов набрали произведения Ханса Кристиана Андерсена, сказки Александра Пушкина, „Золотой ключик“ Алексея Толстого, а также „Приключения Незнайки и его друзей“ Николая Носова. По 3% — сказки Льюиса Кэрролла и Шарля Перро. По 2% родителей назвали произведения Самуила Маршака, Астрид Линдгрен, Редьярда Киплинга и „Приключения Чиполлино“ Джанни Родари. По 1% голосов — у стихотворений Агнии Барто, сказок Владимира Сутеева и историй из мультфильма „Щенячий патруль“», — уточнили исследователи.

При этом 52% мам сообщили, что сами читают детям на ночь сказки. Еще 15% ответили, что за них это делает супруг. 7% родителей включают своим малышам аудиокниги. 21% опрошенных россиян вообще не читают сказки. 5% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводили среди 1600 респондентов с 9 по 23 ноября 2021 года.