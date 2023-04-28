Российские производители валенок получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Решение вступит в силу через месяц

Российские производители валенок получат отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов. Это решение правительства России подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и вступит в силу через месяц, сообщает РБК.

Также владельцы мастерских по производству валенок смогут получить рассрочку этих платежей на три года.

В Челябинской области валенки делают несколько фабрик, в том числе бродокалмакская. Прошлой зимой корреспондент ИА «Первое областное» посетил производство, показал процесс изготовления и порассуждал о перспективах такого бизнеса.

Директор фабрики Юлия Бачмага сообщила, что о введении отсрочки еще не слышала, однако такое решение правительства поможет в развитии бизнеса.