Российские операторы ввели плату за безлимитный интернет

Ранее эта услуга входила во многие тарифы

Крупнейшие операторы связи России начали выделять безлимитный мобильный интернет в отдельную платную опцию, хотя раньше эта услуга была включена в стоимость ряда пакетов. По мнению экспертов, шаг преследует две цели: компенсировать потери от острой конкуренции на рынке и разгрузить сетевую инфраструктуру, сообщает Irk.ru.

Изменения совпали с ежегодным январским подорожанием услуг связи у большинства компаний. В качестве причин операторы ссылаются на инфляцию, повышение НДС до 22%, а также на расходы, связанные с выполнением новых законодательных требований по борьбе с мошенничеством. Ранее ИА «Первое областное» писало, что стоимость ряда тарифов для челябинцев возросла до 1000 рублей.

Ситуацию взяла на контроль Федеральная антимонопольная служба. Сейчас ведомство запрашивает необходимые документы для анализа.