Российские операторы сотовой связи готовы поднять расценки в 2022 году

По оценке экспертов, тарифы подорожают на 6-10 процентов

В начале 2022 года россиян ждет повышение тарифов на услуги сотовой связи. Расценки могут подняться на 6-10 процентов, сообщают «Известия».

По словам экспертов, у операторов сохраняются предпосылки для роста расходов. Например, компании обязаны выполнять требования «закона Яровой», а также готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Также операторы должны постоянно инвестировать в развитие сетей.

При этом в последние годы все труднее повышать тарифы напрямую, так как за ситуацией на рынке следит Федеральная антимонопольная служба.

В ноябре 2021 года абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России подорожала на 2,4 процента по сравнению с показателями октября.