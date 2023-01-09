Российские медики дефицитных специальностей получат соцвыплаты — до 18,5 тысяч рублей

На них может рассчитывать около 1,1 млн работников сферы здравоохранения в стране

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами обозначил размер новых ежемесячных социальных выплат для медиков. Эта поддержка предназначена для медиков, работающих по дефицитным специальностям, сообщает ТАСС.



В наступившем году врачи дефицитных специальностей будут получать соцвыплаты — от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей. В числе получателей — врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также медики, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Пресс-служба кабмина также уточнила, какой будет градация по новым выплатам:

врачи центральных районных, районных и участковых больниц — 18,5 тыс. руб.;

врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения — 14,5 тыс. руб.;

врачи станций или отделений скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. руб.;

врачи и медработники с высшим немедицинским образованием, которые проводят прижизненные гистологические или цитологические исследования — 11,5 тыс. руб.;

медсестры, работающие в центральных районных, районных и участковых больницах, — 8 тыс. руб.;

медработники со средним образованием, работающие в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, — 6,5 тыс. руб.;

фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи — 7 тыс. руб.;

младший медперсонал центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена и станций скорой помощи, а также фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи — 4,5 тыс. руб..

Первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена направят в феврале текущего года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что специальные выплаты будут идти через Соцфонд.