Российские магазины планируют освободить от обязанности выдавать кассовые чеки

С таким предложением Минпромторг обратился в Федеральную налоговую службу

Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) разрешить магазинам предоставлять бумажные чеки покупателям только по их просьбе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Сейчас торговая точка обязана выдавать покупателю чек при каждой покупке. В министерстве уверены, что отказ от этой практики позволит сэкономить на покупке ленты для касс, которая сейчас подорожала.

В Минпромторге отметили, что затраты на кассовую ленту могут повысить нагрузку на продовольственный ритейл, ведь в продуктовых магазинах отмечается наибольшая частота покупок.

В документе, который Минпромторг направил в ФНС, говорится, что торговые сети и министерство ищут новых производителей кассовой ленты, в том числе иностранных. Так, ведомство уже проводило переговоры с китайским изготовителем чековой ленты, который готов начать поставки в Россию.

Напомним, сигналы о том, что предприятия стали испытывать дефицит кассовой ленты, поступают в Федеральную налоговую службу. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки.

Тем временем в некоторых челябинских заведениях общественного питания и торговых точках у покупателей уже интересуются необходимостью печати бумажного чека. Если покупателю он не требуется, то на кассе чек не распечатывают. В общественном транспорте Челябинска пассажиры обратили внимание на то, что бумажный билет стал короче втрое.

Челябинские коммунальщики также предложили потребителям отказаться от использования бумажных квитанций. «УСТЭК-Челябинск» считает, что будущее — за электронными документами. Мнение компании также разделяет Центр коммунального сервиса, отвечающий за вывоз мусора.