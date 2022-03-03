Российские кошки попали под санкции из-за событий на территории Украины

Животных не будут допускать к выставкам до конца мая

Из-за событий на Украине Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках, сообщает в четверг, 3 марта, «Коммерсант».

Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Также кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

Ранее санкции ввела Международная кинологическая федерация (FCI). Организация запретила проводить на территории России любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI.

