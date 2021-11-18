Российские эксперты объяснили необходимость введения QR‑кодов

Специалисты называют его «электронной справкой о здоровье»

Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, согласно которым на время эпидемии серьезно поменяются правила повседневной жизни. В ближайшее время для прохода во все общественные места, путешествий на поезде или самолете россиянам нужно будет обязательно предъявлять QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Жителям объяснили: QR-код не что иное, как крохотная флешка с минимальной информацией о ее носителе.

Согласно постановлению губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 30 октября 2021 года на территории региона вход в торговые центры, спортивные учреждения, салоны красоты и другие заведения возможен только при предъявлении QR-кода. Однако многие до сих пор не понимают, что код — не чип или инструмент для слежки, а своего рода электронная справка о здоровье.

«По этой информации никто никого не сможет отследить, узнать пароли от банковских карт и прочего. Куда больше данных о личной жизни человека, его местонахождении, интересах можно узнать из социальных сетей, загруженных приложений, переходов по ссылкам. QR-код — это такой же продукт цифровой эпохи, как система оплаты через приложение в смартфоне, банковская карта, штрих-код или ИНН», — пояснил IT-специалист Антон Елохин.

Большинство государств уже ввело QR-коды. Эта мера показала себя эффективной практически во всех странах Европы, Северной Америки, в Китае и в странах Юго-Восточной Азии. Во Франции, например, ввели специальные «санитарные пропуска», содержащие QR-коды, для входа в места досуга и учреждения культуры с количеством посетителей более чем пятьдесят человек. Граждане Канады обязаны предъявлять подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19 во время путешествий по стране самолетом, железнодорожным транспортом или круизным лайнером.

«На сегодняшний день загруженность бригад скорой медицинской помощи многократно увеличилась. Врачи работают без отдыха. Полагаю, что принятие федерального закона о введении обязательных QR-кодов поможет сначала стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, а потом и снизить темпы ее распространения. В итоге будут спасены тысячи жизней, а наши врачи смогут хоть немного выдохнуть», — считает главврач cтанции скорой медицинской помощи Челябинска Александр Васильев.

Добавим, тексты готовящихся законопроектов о введении обязательных QR-кодов в ближайшее время будут отправлены в субъекты России, Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. Обсуждения продлятся до 14 декабря. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после заседания Совета Госдумы 15 ноября.