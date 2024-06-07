Российские дизайнеры покажут свои лучшие коллекции в Челябинске

Показы пройдут в рамках проекта «Русский Fashion»

С 14 по 16 июня в Челябинске, на площадке Центра международной торговли, пройдет неделя моды «Русский Fashion», во время которой 36 российских дизайнеров покажут свои лучшие коллекции.



Большая часть коллекций, которые будут продемонстрированы на подиуме, придумана и отшита на Южном Урале.

Челябинцы смогут увидеть не только платья и костюмы трендового городского стиля и комфортную повседневную одежду, но и впечатляющие вечерние наряды.

«Проект „Русский Fashion“ появился в 2022 году в ответ на санкционное давление со стороны западных стран. В результате ухода многих европейских брендов с отечественного рынка появилась возможность для дизайнеров нашей страны увеличить свою нишу и привнести в модную индустрию самобытную российскую стилистику. Показы моделей одежды не только знакомят публику с модными тенденциями, но и способствуют повышению престижа продукции отечественных производителей», — отметила организатор проекта Елена Улитина.

Помимо дефиле в программе «Русский Fashion» запланирована работа дизайнерского маркета, который откроется 15 июня. Здесь челябинцы смогут более детально познакомиться с авторскими коллекциями одежды, бижутерии, аксессуаров, парфюма, а также получить бесплатные консультации стилистов.

Напомним, что в минувшие выходные неделя моды прошла в челябинском Париже. Там свои коллекции представили лучшие уральские дизайнеры, а специальным показом стала коллекция дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой.