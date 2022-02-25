Российские десантники взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской АЭС

Охрану печально известной электростанции от нацбатов ВДВ РФ ведет вместе с украинскими солдатами

Бойцы ВДВ РФ 24 февраля взяли под полный контроль территорию вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Обеспечивать безопасность АЭС они будут вместе с украинским отдельным батальоном охраны, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



«С военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования и другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — рассказал генерал-майор Конашенков.

По данным пресс-службы министерства обороны России, на других направлениях специальной военной операции на Украине продолжаются упорные бои, сопротивление народной милиции Донецкой и Луганской республик оказывают в основном националистические батальоны Украины. По словам Игоря Конашенкова, к середине дня 25 февраля войска ДНР на волноваховском направлении продвинулись еще на один километр вглубь обороны нацбатов. Группировка войск ЛНР в районе Степового продвинулась на глубину до 9 километров.

«В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и сдались подразделению российских ВС 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях, в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции Донецкой народной республики и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой», — сообщили в Минобороны РФ.

Игорь Конашенков перечислил военные успехи войск РФ и ЛДНР: на сегодня выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбито 5 боевых самолетов, один вертолет, 5 боевых БПЛА, уничтожены 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 установок РСЗО, 41 военный автомобиль и пять боевых катеров.

Напомним, утром 24 февраля войска ЛДНР начали контрнаступление на позиции вооруженных сил Украины и националистических батальонов. Президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские войска ведут огневую поддержку донбасских ополченцев. Кроме того, на территорию Украины зашли подразделения ВДВ и сухопутных войск Российской федерации.