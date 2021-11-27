Российская молодежь сможет оплачивать билеты в кино «Пушкинской картой»

С инициативой выступил президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить программу «Пушкинская карта» на покупку билетов в кино. При этом оплатить ею можно будет только просмотр отечественных фильмов. Соответствующее предложение президент сделал на совещании с правительством на этой неделе, передают «РИА Новости».

«Предлагаю использовать эти деньги в рамках программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных и документальных фильмов отечественного производства»,— сказал президент.

По его словам, это будет хорошей мерой поддержки для Союза кинематографистов, так как он до сих пор нередко обращается в Минкульт РФ за материальной поддержкой. Кроме того, как отметил Владимир Путин, эти деньги уже предусмотрены в бюджете 2022 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею президента. Когда именно молодежь сможет оплачивать «Пушкинской картой» билеты в кино — пока не сообщается.

Напомним, «Пушкинская карта» — это банковская карта, разработанная специально для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Ею можно оплачивать билеты на культурные мероприятия. В России она заработала с 1 сентября 2021 года.