Российская IT-система заменит импортный контроль на стройках

Технология с точностью до 10 см без лидаров впервые представлена в стране

Российские разработчики представили первую в стране систему интеллектуального контроля строительства, способную стать полноценной заменой зарубежным аналогам. Новая платформа использует технологию визуального интеллекта для точного мониторинга хода работ в реальном времени, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«У системы интеллектуального контроля есть потенциал, чтобы сделать процесс возведения объектов более эффективным, прозрачным и предсказуемым», — пояснил первый замминистр строительства и инфраструктуры региона Василий Беспалов.

Система не требует установки дорогостоящего специального оборудования, такого как лидары. При этом она обеспечивает точность внутреннего геопозиционирования на строительной площадке до 10 сантиметров.

Алгоритмы анализируют визуальные данные, сопоставляя фактическое положение объектов и этапы работ с цифровым сетевым планом. Для заказчика и подрядчика доступна единая цифровая панель, которая интегрируется с Primavera P6, MS Project и Excel.