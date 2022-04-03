Российская авиация уничтожила боевые самолеты и хранилища с топливом украинской армии

ВКС России поражены еще 28 военных объектов Украины

Днем 2 апреля российская авиация вывела из строя военный аэропорт Миргород в Полтавской области и уничтожила обнаруженные на его замаскированных стоянках боевые самолеты и хранилища с топливом, сообщил вечером 2 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины, среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ»,— сообщил он.

По словам Конашенкова, подразделения ЛНР, развивая наступление на позиции украинской 57-ой мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Также уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.

Кроме того, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран в результате нанесения высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове 31 марта.