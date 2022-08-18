Россиянки стали реже делать макияж перед работой

10% опрошенных женщин никогда не красятся в офис

В России женщины стали реже делать макияж перед работой. Десять процентов опрошенных работниц никогда не используют косметику, а каждая четвертая — иногда, перед корпоративом или особым рабочим днем. Об этом сообщили в исследовательском центре портала Superjob.ru.

В опросе приняли участие 1600 женщин старше 18 лет по всей стране, которые работают не удаленно. Исследование проводилось в период с 3 по 9 августа.

Согласно результатам опроса, ежедневно делают макияж перед работой 2 из 3 россиянок. Они объясняют свой выбор тем, что любят «выглядеть презентабельно и эффектно каждый день». Изредка пользуются косметикой на работе 24% респондентов. Никогда не делают макияж перед работой 10% женщин.

«Некоторые объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь („Давно замужем. А девчонки молодые — каждый день с боевым раскрасом“), другие — трендом на естественность и комфорт („Хорошо выгляжу и чувствую себя уверенно и без макияжа“)», — рассказали в пресс-службе портала.

Среди тех, кто наносит косметику ежедневно, больше всего женщин с доходом от 80 тысяч рублей.

Также исследователи отмечают, что за 12 лет с момента предыдущего опроса на эту тему число ежедневно делающих макияж женщин снизилось на 16 процентов.