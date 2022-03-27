Россияне стали чаще покупать подержанную технику в марте

По сравнению с февралем продажи увеличились на 28%

Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику. По сравнению с февралем 2022 года количество продаж мобильных телефонов, ноутбуков и прочей электроники возросло на 16-28%, а спрос вырос на 16-35%. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на данные сервисов для размещения объявлений.

Так, в компании VK, которой принадлежат сервисы «Юла» и «Объявления ВКонтакте», рассказали, что с 1 по 21 марта по сравнению с аналогичным периодом февраля спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику увеличился на 35%. Количество проданных устройств возросло на 23%.

Чаще всего пользователи искали и приобретали смартфоны и планшеты — на них пришелся каждый второй запрос в категории «Электроника». 20% пользователей искали бытовую технику. В компьютерах и ноутбуках были заинтересованы 17,5% аудитории сервисов.

Представители «Авито» также сообщили, что в марте по сравнению с февралем продажи ноутбуков выросли на 28%, компьютеров — на 27%, мобильных телефонов — на 16%. И это несмотря на то, что цены на электронику в марте стали выше в среднем на 13%.