Россияне стали чаще брать еду на работу из дома

Большинство респондентов перестали ходить в столовые и кафе из-за коронавируса

В 2021 году россияне стали чаще приносить на работу еду из дома и реже ходить в столовые и кафе в обеденный перерыв. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, еду из дома в офис приносят 58% россиян, причем 70% из них — женщины. В столовых, расположенных в компаниях-работодателях, обедает 17% респондентов, 22% из которых — мужчины и всего 12% — женщины. В кафе и ресторанах, расположенных неподалеку от места работы, обедают всего 10% респондентов, уходят домой 8% россиян и всего 1% заказывает ему с доставкой в офис.

«То, как питаются россияне во время обеденного перерыва, напрямую зависит от размера их зарплаты: тех, кто привык брать на работу контейнер с домашними блюдами, больше среди опрошенных с доходом менее 30 тысяч рублей — 70%, а тех, кто в большинстве случаев питается в столовых, организованных работодателем, и в заведениях поблизости, — среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей — 27% и 18% соответственно»,— уточняют исследователи.

Что касается возрастных категорий, то доставку еды в офис заказывают в основном россияне до 24 лет, в столовой организации чаще всего обедают сотрудники старше 45 лет. В кафе и ресторанах обеденное время чаще всего проводят россияне от 25 до 34 лет. Дома обедают в основном респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

Опрос проводили с 16 февраля по 14 апреля 2021 года среди 2000 россиян старше 18 лет.