Россияне смогут виртуально возложить цветы к мемориалу в Магнитогорске

А блогеры к месту памяти принесут живые букеты

Пользователи «Одноклассников» получат возможность почтить память героев Великой Отечественной войны не выходя из дома. Социальная сеть запускает проект «Цветок Победы» — с помощью бесплатного мини-приложения из любой точки мира можно виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах, в том числе к композиции «Тыл — фронту» в Магнитогорске.

В 2026 году авторы проекта добавили мемориалы в 15 городах — от Севастополя до Владивостока, а также места памяти на территориях зарубежных государств: Казахстана, Узбекистана, Германии и Республики Беларусь. Пользователю достаточно выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку «Возложить цветы». После этого участник получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени, сообщает портал arigus.tv. Также в мини-приложении можно послушать истории о мемориалах.

Затем популярные авторы «Одноклассников» — Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев — проедут тысячи километров, чтобы возложить настоящие цветы от имени участников акции. Кроме того, блогеры напишут материалы о местах памяти, значимых событиях, которые происходили в городах, где они находятся, и о подвигах тех, кто их защищал.