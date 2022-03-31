Россияне смогут вернуть часть денег за перелеты внутри страны

В 2022 году 100 миллионов человек полетят по внутрироссийским маршрутам

Президент Владимир Путин поручил возвращать часть стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Об этом пишет федеральное издание ТАСС.

Он также отметил, что количество внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должно увеличиться. Пассажиропоток, предположительно, — не менее 100 миллионов человек.



От правительства глава государства потребовал уменьшить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи.

Напомним, в феврале пассажиропоток челябинского аэропорта сократился на 17%. Объем грузоперевозок, напротив, увеличился.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Курчатов составил 1,8 млн человек. Это почти на 56% больше, чем в 2020 году. Грузов перевезено более 3 тыс. тонн против 3,4 тыс. тонн в 2020 году.

