Президент Владимир Путин поручил возвращать часть стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Об этом пишет федеральное издание ТАСС.
Он также отметил, что количество внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должно увеличиться. Пассажиропоток, предположительно, — не менее 100 миллионов человек.
От правительства глава государства потребовал уменьшить нагрузку на авиакомпании за лизинговые платежи.
Напомним, в феврале пассажиропоток челябинского аэропорта сократился на 17%. Объем грузоперевозок, напротив, увеличился.
По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Курчатов составил 1,8 млн человек. Это почти на 56% больше, чем в 2020 году. Грузов перевезено более 3 тыс. тонн против 3,4 тыс. тонн в 2020 году.