Россияне смогут получить ИНН через портал «Госуслуги»

Нововведения вступят в силу в декабре 2022 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать заявления о регистрации в налоговых органах через портал «Госуслуги». Идентификационный номер налогоплательщика россияне также смогут получать в электронной форме. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Для того, чтобы подать электронное заявление, гражданам необходимо будет подписать его неквалифицированной электронной подписью. Как только оно будет рассмотрено, в личном кабинете налогоплательщика появится его ИНН.

Нововведения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Сейчас россияне также могут заполнить заявление о постановке на учет на официальном сайте ФНС. Однако для того, чтобы получить свидетельство, все же придется посетить налоговую инспекцию.