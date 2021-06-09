Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через «Госуслуги»

Изменения коснутся мер поддержки от государства, связанных с жизненными обстоятельствами

Жители России смогут получать пособия от государства, не собирая документы. Оформить автоматическое назначение выплат от государства можно будет на портале «Госуслуги», сообщают «Известия», цитируя Минтруд РФ.

Дополнительный сервис появится в рамках социального казначейства, над которым работает ведомство. Проактивное перечисление мер соцподдержки позволит гражданам РФ получать пособия без бумажной волокиты. Автоматически получать можно будет выплаты, связанные с наступлением изменений в жизни. Например: рождение ребенка или достижение пенсионного возраста.

Как подчеркнули в ведомстве, пособия по безработице, соцконтракт и прочие меры поддержки для нуждающихся будут оформляться по заявлению, но без сбора дополнительных документов.

Новый сервис появится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Перевести федеральную поддержку населения на проактивное начисление планируют с 2022 года. Выплаты из региональных бюджетов — с 2024 года.