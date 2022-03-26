Россияне получат компенсацию за покупку детских путевок в летний лагерь

Родителям вернут 50% от стоимости

Россияне смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. При этом предельный размер компенсации составит 20 тысяч рублей. Подготовить соответствующую меру поддержки президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года, сообщается 26 марта на сайте Кремля.

«Обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт»,— говорится в сообщении.

Напомним, решение было принято по итогам совещания президента с кабмином, которое состоялось 10 марта. Всего на эти цели будет направлено около 7,5 миллиарда рублей.

Ранее Ростуризм сообщил о том, что возобновляет продажи поездок по России с туристическим кешбэком с 15 марта. Рассказываем, где можно отдохнуть и сколько денег вернуть.