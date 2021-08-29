Россияне назвали «Войну и мир» лучшей книгой

Чуть меньше голосов получило произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Лучшими литературными произведениями россияне считают «Войну и мир» Льва Толстого и «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Каждый двадцатый житель РФ не читает книги вообще, выяснили исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

12% опрошенных заявили, что лучшая книга для них — это «Война и мир». Причем женщин с таким мнением больше, чем мужчин — 13% и 11% соответственно. «Мастера и Маргариту» выделили 11% опрошенных, 14% из которых — женщины и всего 9% — мужчины. Топ-3 лучших произведений со значительным отрывом замкнуло «Преступление и наказание» Федора Достоевского, которую отметили всего 2% опрошенных.

По одному проценту россиян назвали лучшими такие произведения, как «Мертвые души» Николая Гоголя, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Идиот» Достоевского, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и многие другие. Последнюю, кстати, назвали лучшей исключительно женщины.

«Каждый двадцатый россиянин признался, что не читает художественную литературу. 4% респондентов не смогли выделить одну лучшую книгу, отметив, что в мире существует множество потрясающих книг»,— сообщили исследователи.

Максимальное число опрошенных — 33% — назвали лучшими такие произведения, как «Атлант расправил плечи», «Двенадцать стульев», цикл рассказов о Шерлоке Холмсе и многие другие. 13% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводили в 620 российских городах со 2 июля по 23 августа 2021 года среди горожан старше 18 лет.