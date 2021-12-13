Россияне назвали свои любимые новогодние традиции

В их числе — запуск фейерверков и поход в баню

Самая любимая новогодняя традиция россиян — встреча с родными и друзьями. Чуть меньше жителей РФ любят наряжать елку и украшать дом, а также дарить и получать подарки. Какие еще новогодние традиции любят россияне — в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

18% россиян ответили, что больше всего любят собираться с друзьями и родными. Обязательно наряжают елку и украшают дом к Новому году 15% опрошенных. Причем женщины делают это чаще, чем мужчины, — 23% и 7% соответственно. Среди любителей дарить и получать подарки также больше женщин — 8% против 5%, всего эту традицию любят 6% респондентов.

Каждый 20-й россиянин признался, что его любимая традиция — загадывать желание под бой курантов. По 4% опрошенных назвали любимыми обычаями хорошо отдохнуть, вкусно поесть и обязательно запустить фейерверк. Готовить праздничные блюда больше любят женщины, чем мужчины, — 4% и 2% соответственно, а вот есть их — наоборот. Поход в баню, прогулки и просмотр новогодних фильмов — обязательные традиции для двух процентов россиян.

«17% опрошенных назвали другие любимые праздничные традиции: путешествовать, петь, танцевать, встречать Деда Мороза и Снегурочку или наряжаться ими, устраивать кулинарные соревнования. И только каждый девятый россиянин (11%) признался, что любимой новогодней традиции у него нет»,— рассказали исследователи.

Опрос проводили среди 1600 жителей всех российских регионов с 24 ноября по 3 декабря 2021 года.