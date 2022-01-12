Россияне назвали самые престижные, по их мнению, профессии

Социологи опросили 1600 человек

В 2021 году россияне считали самыми престижными профессии в сферах медицины, образования и IT-технологий. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Так, 31% россиян считает, что самая престижная профессия — работник медицинской сферы, почти каждый пятый — работник образования, 16% опрошенных — специалист в области компьютерных и IT-технологий. 13% респондентов назвали престижными профессии в юридической сфере, такие как юрист, адвокат и прокурор. По 9% — профессии военнослужащих и в политической сфере. По 8% респондентов ответили, что престижные профессии для них — это строитель и инженер, 6% назвали профессии экономиста и финансиста, по 5% — профессии слесаря, токаря и в сфере услуг.

Менее 5% россиян считают престижными такие профессии, как предприниматель, менеджер, работник банковской сферы, бухгалтер, научный работник, художник и другие.

Профессию медика престижной считают россияне всех возрастов. Занятость в сфере информационных технологий наиболее престижна для россиян в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. Среди молодежи до 24 лет на втором месте по престижу — профессии в сфере юриспруденции. Для опрошенных от 45 до 59 лет и старше 60 лет на второй строчке оказалась профессия в сфере образования, а третью позицию по престижности у россиян в этих возрастных категориях, а также в категории от 18 до 24 лет, заняла профессия в сфере IT.

«По сравнению с 2006 годом россияне чаще стали отмечать престижность работы в медицине — +20%, образовании — +15%, в сфере информационных технологий — +9%, военной службы — +6%. Практически не изменилось за 15 лет восприятие престижности у профессий руководителя — по 3% в 2006 и в 2021 годах, работника сферы культуры и науки — +1% в 2021 году и работника сферы услуг — также +1%»,— отмечают исследователи.

При этом в 2021 году по сравнению с 2006 годом на 15% снизилась престижность работы в юридической сфере, на 14% — в экономической сфере, на 7% — в банковской сфере и на 6% — в сфере предпринимательства.

Опрос проводили среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.