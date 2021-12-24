Всероссийский центр изучения общественного мнения огласил три главных слова 2021 года по мнению жителей страны. Информацию опубликовали сегодня, 24 декабря, на сайте ВЦИОМа.
Главным словом года большинство россиян назвали «коронавирус» — 38% респондентов. За «рост цен» отдали свой голос 34%. А 28% назвали «QR-коды».
В вопросе приняли участие 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет. Их мнение выясняли в форме телефонного интервью. Вероятность ошибок в опросе не превышает 2,5%.
Напомним, в 2021 году в России сформировали словарь эпохи коронавируса. Вместе с уже понятными нам терминами типа «ковид-диссидент», «вакцина» или «антиваксер» в обиход вошли слова, которые вызывают недоумение и даже улыбку.
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