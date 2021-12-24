Россияне назвали главные слова 2021 года

ВЦИОМ делится результатами своего опроса

Всероссийский центр изучения общественного мнения огласил три главных слова 2021 года по мнению жителей страны. Информацию опубликовали сегодня, 24 декабря, на сайте ВЦИОМа.

Главным словом года большинство россиян назвали «коронавирус» — 38% респондентов. За «рост цен» отдали свой голос 34%. А 28% назвали «QR-коды».

В вопросе приняли участие 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет. Их мнение выясняли в форме телефонного интервью. Вероятность ошибок в опросе не превышает 2,5%.

Напомним, в 2021 году в России сформировали словарь эпохи коронавируса. Вместе с уже понятными нам терминами типа «ковид-диссидент», «вакцина» или «антиваксер» в обиход вошли слова, которые вызывают недоумение и даже улыбку.

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