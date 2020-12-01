Россияне могут своевременно оплатить налоговые уведомления до 1 декабря

Уже на следующий день сумма начнет увеличиваться за счёт начисления пеней.

У россиян остался последний день для того, чтобы своевременно оплатить налоговые начисления. За 2020 год ФНС России направило почти 70 миллионов уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество и НДФЛ. Срок оплаты начислений за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года.

«Порядок направления налоговых уведомлений не поменялся. Как и раньше, они направлены по почте заказными письмами или размещены в электронной форме пользователям „Личного кабинета налогоплательщика“. Кроме того, гражданин может получить налоговое уведомление на бумажном носителе в любом налоговом органе либо через уполномоченный МФЦ на основании соответствующего заявления», — сообщает пресс-служба ФНС России.

Заплатить налоги можно онлайн на сайте «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Кроме того, сделать это можно в банке, на почте или в уполномоченном МФЦ.

С 2 декабря 2020 года сумма задолженности начнёт увеличиваться за счёт начисления пеней.