На «Госуслугах» запустили запись в добровольцы для участия в спецоперации

Там же можно обжаловать ошибочное решение по призыву

Россияне могут записаться добровольцами для участия в спецоперации по защите Донбаса на портале «Госуслуги». Желающие могут быть призваны по мобилизации в добровольном порядке или поступить на службу в добровольческий отряд. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале.

Для призыва по мобилизации заявитель должен:



иметь гражданство РФ;

находиться в запасе Вооруженных сил;

иметь военно-учетную специальность;

быть годным по состоянию здоровья («годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В));

быть моложе установленного предельного возраста. Например, для рядового и сержантского состава предельный возраст — до 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, а для старших офицеров — до 65 лет.

Для поступления в добровольческий отряд необходимо:



иметь гражданство РФ;

быть в возрасте до 60 лет;

пройти военную службу или военные сборы. Без прохождения военной службы поступить могут те, кто проходил службу в силовом ведомстве, состоит в охотничьей организации или занимается стрелковыми видами спорта.

Кроме того, на портале «Госуслуги» ошибочно мобилизованные россияне смогут обжаловать решения по призыву в рамках частичной мобилизации. Услуга предназначена для граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы.

Подать заявление на обжалование решения может как сам мобилизованный, так и любой другой человек за него. Для этого потребуются данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки.

Поступившее заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.