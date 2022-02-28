Все граждане России, которые сейчас обучаются в зарубежных вузах и столкнулись там с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
В министерстве среди отечественных университетов, которые можно рассмотреть в качестве замены иностранным, назвали:
— Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
— Санкт-Петербургский государственный университет;
— Высшую школу экономики;
— Московский инженерно-физический институт;
— Московский физико-технический институт;
— Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана;
— Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Отмечается, что проконсультироваться по данному вопросу можно по телефонам:
8 (495) 547-1366 (доб. 7225);
8 (495) 547-1366 (доб. 7224).