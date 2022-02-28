Россияне, которых ущемляют в иностранных вузах, смогут продолжить обучение на родине

В качестве альтернативы предлагают ведущие университеты страны

Все граждане России, которые сейчас обучаются в зарубежных вузах и столкнулись там с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве среди отечественных университетов, которые можно рассмотреть в качестве замены иностранным, назвали:

— Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

— Санкт-Петербургский государственный университет;

— Высшую школу экономики;

— Московский инженерно-физический институт;

— Московский физико-технический институт;

— Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана;

— Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Отмечается, что проконсультироваться по данному вопросу можно по телефонам:

8 (495) 547-1366 (доб. 7225);

8 (495) 547-1366 (доб. 7224).