Россияне хотят получить на Новый год деньги, отпуск и квартиру

В числе желанных подарков оказались и QR-коды сроком на один год

Почти каждый восьмой россиянин мечтает получить в подарок на Новый год деньги или дополнительный отдых. Среди желаемых подарков лидирует и недвижимость: квартира или дом. Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, о каких подарках мечтают россияне в этом году.

По 13% опрошенных заявили, что в этом году хотели бы получить в подарок деньги или отпуск, чтобы хорошенько отдохнуть перед трудовыми буднями. При этом об отпуске чаще мечтают женщины, чем мужчины — 16% и 10% соответственно, а вот деньги в подарок получили бы охотнее мужчины.

Получить в подарок дом, квартиру или земельный участок хотели бы 11% россиян, причем женщин среди них больше. 8% опрошенных мечтают об автомобиле, 6% обрадовались бы ноутбуку, планшету или смартфону. 2% респондентов мечтают о новом наряде или аксессуаре. По одному проценту россиян хотели бы найти под елкой книгу, драгоценности или домашнее животное.

Среди прочих подарков, о которых сообщили 24% опрошенных — QR-код на год, парогенератор, сладости, лыжи и парфюм. Еще 19% россиян затруднились ответить.

«По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2020 году, об автомобилях, электронике и недвижимости стали мечтать реже. И напротив, стало больше россиян, мечтающих получить в подарок деньги и потратить их по своему усмотрению. Отпуск стали называть желанным подарком на Новый год тоже чаще, при этом россиян, которые будут продлять январские каникулы отпусками и отгулами, в 2020–2021 годах мало: виновата нестабильная финансовая ситуация и закрытые границы»,— отметили исследователи сервиса.

В опросе, который прошел с 10 по 14 декабря, приняли участие 1600 человек старше 18 лет.