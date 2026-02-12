Россияне едут в Челябинскую область заключать контракт на службу в зоне СВО

Здесь одни из самых высоких выплат в УрФО

Жители других субъектов РФ все чаще приезжают заключать контракт на службу в зоне СВО на Южный Урал. Решающим фактором становится размер выплат: в Челябинской области он значительно выше, чем в некоторых регионах. Разница может достигать полутора миллионов рублей.

«Конечно же, человек, который принял решение пойти служить по контракту, анализирует, смотрит, узнает. Зачем идти за полтора миллиона, когда можно идти за три? К нам в Челябинскую область такие кандидаты обращаются достаточно часто, особенно из Поволжья и центральных регионов России», — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске майор Павел Ильинов.

При этом внутри Уральского федерального округа тоже есть своя конкуренция. По словам Ильинова, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах выплаты еще выше — туда едут даже из Москвы. И все же Челябинская область остается одним из самых привлекательных направлений для тех, кто настроен на выгодные условия.

Челябинский пункт отбора готов принимать всех желающих вне зависимости от прописки.

«Все меры, гарантии и льготы, которые предоставляются выходцам с Южного Урала, также предоставляются для тех, кто приезжает из других регионов. Мы всех готовы встретить, оформить и направить на службу», — подчеркнул майор.

Кстати, челябинский пункт отбора на военную службу по контракту работает не только с теми, кто готов идти на СВО. Ведется набор и в другие подразделения — как на территории России, так и за рубежом.

К примеру, в России всего четыре пункта занимающихся отбором контратников в так называемый Африканский корпус. Ближайший к Челябинску находится в Татарстане.

«Контакт с этими пунктами полностью налажен. Если появляются люди, готовые служить в Африке, мы перенаправляем их туда. Там представители работают точечно с каждым», — пояснил Ильинов.

Также челябинский пункт ведет набор контрактников в другие зарубежные подразделения. Условия для поступающих в тыловые части, не участвующие в СВО, отличаются только размером федеральной выплаты: 195 тысяч рублей вместо 400 тысяч. Все остальные гарантии и льготы сохраняются в полном объеме.

