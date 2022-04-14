Речь идет о шрифтах Times New Roman, Arial, Helvetica, Tahoma и Verdana. Американская компания Monotype, которая владеет правами на самые популярные шрифты, закрыла доступ к своей библиотеке на сайте для пользователей из России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Однако гражданам России до сих пор не требовалось заходить на сайт владельца вышеупомянутых шрифтов, чтобы их скачать: они предустановлены в пакете Microsoft Office, который знаком любому пользователю. Дизайнеры, с которыми мы пообщались, выразили недоумение, что шрифты кому-то может понадобиться скачивать у правообладателя.
Сейчас можно купить пакеты Microsoft Office, которые были ввезены в Россию до начала марта, утверждают источники в сфере IT. Кроме того, страница сайта Monotype открывается с VPN.
Юристы отмечают, что закрытие доступа к каталогу не означает запрет на использование шрифтов, если лицензия приобретена раньше. Поэтому компании, которые используют Times New Roman или Arial, могут пользоваться ими дальше.
«Запрет доступа на сайт не означает, что российские издательства или граждане автоматически лишаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности компании Monotype», — такое мнение высказывают отпрошенные нами эксперты.
Таким образом, самые популярные в России шрифты пока не становятся незаконными только из-за ограничения доступа на сайт компании-правообладателя.
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